Terminou na noite desta sexta-feira, dia seis, a Liga Nacinal para a Associação Concordiense de Futsal. Precisando de duas vitórias para avançar na competição, a ACF empatou com o Joinville em 1 a 1 no segundo jogo das oitavas de finais da competição. A partida foi no Cau Hansen, no norte do estado.

O time da casa saiu na frente com gol de Leco, no primeiro tempo. O time da ACF teve a chance de empatar ainda na primeira etapa em tiro livre direto, cobrado por Valença e que bateu na trave.

A igualdade no marcador veio no começo da segunda etapa, com gol de Júlio. O técnico Morruga lançou mão do goleiro-linha para botar pressão no time da casa. Os concordienses chegaram a criar algumas chances, mas não converteram em gols.

Agora a ACF volta suas atenções para a Divisão Especial do Catarinense. No próximo dia 17, o jogo é em São Lourenço do Oeste contra a equipe da casa.