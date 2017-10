Um crescimento de 55% em relação ao número de expositores da primeira edição. A Feira da Rua Coberta está ficando maior e o melhor de tudo é que está tendo boa aceitação da população, que valoriza e tem descoberto cada vez mais o potencial da produção local. A terceira edição do evento, programado para o este sábado, 7 de outubro, contará com 63 expositores. A novidade é o setor de produtos da agroindústria familiar. O evento contará com a participação de duas cooperativas, que trarão os produtores associados para comercializarem seus produtos como panificados, frutas, verduras, doces, entre outros.



A Feira da Rua Coberta iniciou em maio deste ano, com 40 expositores na primeira edição. Na segunda, em agosto, passou a ter 45 expositores e nesta edição, voltada ao Dia das Crianças (Dia de Nossa Senhora Aparecida), comemorado no dia 12 de outubro, contará com 63 expositores. A feira proporciona a comercialização de produtos artesanais, artes plásticas, flores e alimentos, disponibilizados na praça de alimentação.



O objetivo da Feira da Rua Coberta é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de "briques". O evento também agrega atrativos culturais e de lazer, apropriados para toda a família. A proposta é oferecer produtos variados próximo a datas comemorativas. Mais uma edição está prevista para este ano, dia 9 de dezembro. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o SESC, por meio do projeto "Brique do SESC".



Expositores



Segue a lista homologada dos expositores para a edição do dia 7 de outubro. Setor de alimentação: Rafael Rossi, Ronaldo Detoni e Salete Vicenzi. Setor de artes plásticas: Cassiano Pozza, Simone C. Talin Melchior, Janaina A. Tormen Ruthes e Rosemari Faggion. Setor de Flores: Sestílio Gorlin e Christian Leonardo Macagnan. Setor de artesanato: Alysso H. Lobão e Josiane H. Lobão, Weslei K. Ziliotto e Eliane Alberti, Darci Secchi, Cristiane Grasmman, Maria Luiza Lucca, Vera L. Cmiel. Bittencourt, Vanessa C. Cmiel, Ademir Piveta, Carina Rigon/Claudimar Roggia, Tais A. F. Ribeiro Sales, Vanessa C. Romphast, Everton José de Brito, Mariland D. de Souza, Maritânia S. Guaresi, Henri Luis Biezus, Kéli Guerke Agustini, Helena da Silva, Júlia Karine Tormen, Celina dos Santos/Mário Raul Pereira, Darci Antônio Delai, Nilva Ville, Renata Sganzerla, Janice Salete Schneider, Valderes R. Francischina, Ivaneide M. Kossian, Patrícia F. S. Munaretto, Apae, Ronaldo Furlan, Robmara Graciela Vieira, Andréia dos Santos, Maria A. S. Dal Puppo, Ana Cláudia Coldebella, Fábio Schneider/Patrícia Muller, Paulo Henrique Pompas Piveta, Letícia Ruviaro Pozza, Lorena T. R. Schwambach, Glades M. Bof Perotoni, Salete Vizzotto, Liamar T. Voidila, Silvana A. Tonin, Pedro Scortegagna, Maria Luisa S. Viganó, Arlene A. Pozza, Daiane Ap. C. Cortez, Julcemar Stoll, Elizabete Frozza Gavazzoni, Celso Copetti, Sabrina Franzoni, Fabiane C. F. Koppe, Ivandra Ruckert, Elaine Regina Bernardi e, Camila A. Dalla Costa. Setor de cooperativas agroindustriais familiares: Coopafac e Cooperativa Sabor do Sul.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)