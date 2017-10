Tudo já está mais rosa em Concórdia. O mês é de prevenção e promoção a saúde das mulheres e por isso, a cidade ganhou novo colorido, que mudará de tom, na virada do mês. A Praça Dogello Goss, a rua do Comércio e o prédio da prefeitura já estão no clima do Outubro Rosa e posteriormente ganharam o azul, do Novembro Azul. Como os dois meses são destinados para ações voltadas a saúde, a Secretaria Municipal de Saúde buscou a parceria de 23 entidades e realizará um grande evento no dia 28 de outubro, na Rua Coberta, a partir das 7h30. A mobilização denominada Outubro Rosa/Novembro Azul terá foco na saúde de toda a população, tendo como slogan “Todos juntos pela saúde”.



Serão várias as atividades relacionadas para o dia. O evento iniciará com coleta de diferenciados exames de forma gratuita. É importante, que a população interessada vá em jejum para realizar a coleta, que será centralizada no plenário da Câmara de Vereadores. O evento terá também atividade física, passeio ciclístico, caminhada, atrações culturais, mini aula de zumba e muita orientação, focada na prevenção de doenças, especialmente do câncer de útero, mama e próstata. Os organizadores recomendam que a população vá com roupa e calçado confortável e disposta a participar de uma manhã diferenciada.



O Outubro Rosa/Novembro Azul disponibilizará exames odontológicos, voltados a prevenção de câncer bucal, trabalhos variados de enfermagem como verificação de pressão arterial e orientações sobre o câncer de mama e próstata, massoterapia, orientações sobre alimentação e amamentação, demonstração de primeiros socorros e distribuição de material educativo/informativo. Isso tudo, em meio a uma mateada (com fornecimento de água quente e erva-mate), exposição de plantas, produtos naturais e trabalhos de alunos de Artes do SESC, além de muita diversão com a disponibilidade de brinquedos às crianças. O momento também poderá ser aproveitado para a beleza e bem-estar, pois haverá manicure, massagem e tratamento de pele, que ocorrem na Casinha do Papai Noel da praça.



Além do grande evento do dia 28, a Secretaria de Saúde terá uma programação especial de atendimentos para o mês. No dia 21 de outubro, um sábado, as unidades do Estratégia da Saúde da Família (ESFs) atenderão das 8h às 17h, sem fechar ao meio dia, para coleta de preventivo. O mesmo atendimento terá horário estendido na Unidade Sanitária, no dia 25 de outubro, quarta-feira, quando o posto permanecerá aberto até às 21h.



Parceiros



Os 23 parceiros da Secretaria de Saúde para o evento do dia 28 de outubro são: Associação de Aleitamento Materno de Concórdia e Região - AMAR, O Boticário. BRF, Ciclismo de Concórdia, Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia – CDL, Simioni Chimarrão, Instituto Federal Catarinense - IFC Campus Concórdia, Coordenadoria Municipal da Mulher, Pastoral da Saúde, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Concórdia, Hospital São Francisco/São Camilo, Fundação Municipal de Esportes, Plano de Saúde São Camilo, Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF Concórdia, Universidade do Contestado, Rotary, Senac, SESC, Associação Coração Seguro, Clinica Berbardi, Painel Instituto de Pesquisas, FIESC/SESI e Unimed.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)