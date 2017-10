Após o jogo histórico entre Hercílio Luz e Camboriú no domingo (01), onde o Leão do Sul voltou para a Série A, após 22 anos, todas as atenções agora se voltam para o grande jogo da final entre a equipe tubaronense, e o Concórdia.

A final acontece em dois jogos e o primeiro, será realizado neste domingo (08), a partir das 15h30 da tarde. A expectativa é grande na cidade de Tubarão, por parte dos torcedores colorados e a promessa é de casa cheia, assim como aconteceu no jogo do acesso, em que cerca de 3500 torcedores puderam ver a vitória do seu clube diante do Camboriú por três a um.

Para este confronto, o técnico Paulo Sales não terá a disposição o meia Matheus Arence – que estava emprestado ao Inter de Lages e volta para a Serra Catarinense, para a disputa da Copa Santa Catarina – e do atacante Marcelo Quilder, que também estava emprestado a Patrocinense, de Minas Gerais e que retorna ao clube.

Durante a semana, diversos trabalhos técnicos e táticos foram desenvolvidos no palco da grande final.

Já o Concórdia, não terá a disposição três titulares para o confronto. São eles: o goleiro Zé Carlos, o zagueiro Rodrigo e o atacante Marcos Paulo. Os três foram expulsos após a partida, quando se envolveram em uma confusão com a torcida do Marcílio Dias. A equipe treinou esta semana, visando o jogo deste final de semana.

(Fonte: Resenha SC)