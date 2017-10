Via Rádio Piratuba.

Com o suspeito, foram encontrados alguns objetos furtados. Ação ocorreu no mês passado.

Uma ação conjunta da Polícia Civil de Piratuba, Capinzal, Catanduvas e Chapecó resultou na prisão do autor de furto a uma loja de eletrônicos, no centro de Ipira, no mês passado. A ação policial foi nesta sexta-feira, dia seis. O suspeito já foi levado para o Presídio Regional de Joaçaba.



Conforme informações da Rádio Piratuba FM, com o suspeito foram encontrados alguns dos aparelhos furtados. O furto desse estabelecimento foi registrado por câmeras de monitoramento e ocorreu no último dia 21. A ação criminosa resultou num prejuízo de aproximadamente R$ 4 mil.