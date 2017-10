O prefeito Emerson Reichert e o vice Adilson Schwingel estiveram em Brasília nesta semana e participaram de uma audiência no Ministério da Integração Nacional. Lá eles receberam a confirmação de um repasse de R$ 796.042,23, destinados à conclusão das obras de estabilização de encostas com a construção de um muro de contenção, no Bairro do Hospital.





Ainda em 2014, o município encaminhou o Plano de Trabalho para a liberação de valores para executar obras emergências em virtude das fortes chuvas ocorridas durante o ano e que ocasionaram diversos prejuízos. O aporte do governo federal foi de mais de R$ 1,3 milhões, para executar os trabalhos e esta foi a última parcela liberada.





O secretário de Administração e Finanças, Neocir Rogério de Césaro, enfatiza que a obra foi contratada através de uma RDC - Regime Diferenciado de Contratação, pelo valor de quase R$ 1.2 milhões compreendendo a execução do muro de contenção, impermeabilização, drenagem e asfalto, na Rua Arlindo Ko Freitag, Bairro do Hospital. Um grande desmoronamento de terra acabou interditando uma rua, que dá acesso ao campo da Associação Atlética Riopeixense e a propriedades.





Conforme explica o prefeito Emerson, o valor que já está depositado na conta do município garantirá o término da obra, além de devolver a segurança às famílias que residem nas proximidades. “No ano de 2016, 30% do montante já havia sido liberado e agora com o restante, concluiremos essa obra tão importante para todos os moradores daquela região e também para nós, que enquanto administradores temos o compromisso de oferecer segurança e bem estar a toda nossa população”, destaca.