A Rádio Aliança está realizando na tarde desta sexta-feira, dia seis, mais uma ação de divulgação do Criança Feliz Aliança 2017. Uma equipe da emissora está na rua coberta oportunizando o preenchimento dos cupons para o sorteio de prêmios que haverá no dia 12 de Outubro.

A programação do Criança Feliz iniciará às 13h30, na Rua Coberta. Haverá distribuição de lanches, sorteio de brinquedos e muita alegria. A atração principal é o show com o cantor Tomas Machado, vencedor do The Voice Kids 2017, da Rede Globo.