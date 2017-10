Integrantes do CAC são indicados ao Prêmio dos melhores da “Série” B 2017

A associação de clubes de Santa Catarina – SCClubes divulgou, na quinta-feira, dia 5, a lista dos atletas, treinadores e dirigentes indicados ao Prêmio Craque da Série B 2017, que escolherá, no dia 16 de outubro, a seleção do Catarinense. Entre a diretoria e jogadores, o Concórdia tem sete concorrentes.

O presidente do CAC, Jonas Guzzatto e o técnico Mauro Ovelha estão entre os destaques. Os jogadores Zé Carlos, Júnior Sergipano, Andrei Alba, Paulinho e Marcos Paulo também foram indicados. “Isso é reconhecimento do nosso trabalho e as indicações aconteceram em virtude da dedicação de todos. Não é só o presidente, o treinador ou os jogadores indicados, é o conjunto, todos fazem parte desta indicação”, compartilha Guzzatto.

Representantes de todos os clubes da “Série B” votaram em diferentes categorias, sem poder indicar colegas de clube.

Confira a lista completa dos indicados ao Prêmio Craque da Série B 2017:

GOLEIROS

Paulo Roberto (Camboriú)

Zé Carlos (Concórdia)

Martins (Hercílio Luz)

Lucas (Guarani)

LATERAIS DIREITOS

André Krobel (Marcílio Dias)

Cleiton Garcia (Guarani)

ZAGUEIROS

Júnior Sergipano (Concórdia)

Renato Silveira (Guarani)

Rogelio (Marcílio Dias)

Baggio (Hercílio Luz)

LATERAIS ESQUERDOS

Cássio (Camboriú)

Bruninho (Hercílio Luz)

Ruan (Barra)

VOLANTES

Rodrigo Couto (Marcílio Dias)

Van Basty (Barra)

Andrei Alba (Concórdia)

Luiz Renan (Barra)

MEIAS

Paulinho (Concórdia)

Mateus Arence (Hercílio Luz)

Giba (Guarani)

Juliano Levak (Guarani)

ATACANTES

Marcos Paulo (Concórdia)

Jean Carlos (Barra)

Ari (Marcílio Dias)

Brasão (Camboriú)

Jeferson Baiano (Hercílio Luz)

TÉCNICOS

Sérgio Ramirez (Guarani)

Mauro Ovelha (Concórdia)

DIRIGENTES

Jonas Guzatto (Concórdia)

Fábio Mendonça (Hercílio)

REVELAÇÃO

Willian (Operário)

Bruninho (Hercílio)