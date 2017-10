Premiação será no dia 16 de outubro.

Sete nomes do Concórdia indicados ao Prêmio Craque da Série B

Sete nomes do Concórdia Atlético Clube foram indicados pela Associação de Clubes de Santa Catarina para o Prêmio Craque da Série B de 2017. A solenidade será no dia 16 de outubro, a seleção do Catarinense da Série B 2017, bem como o melhor treinador, melhor presidente, a revelação e o craque da competição.



Do Galo do Oeste foram indicados o goleiro Zé Carlos, zagueiro Júnior Sergipano, volante Andrei Alba, meia Paulinho, atacante Marcos Paulo, técnico Mauro Ovelha e dirigente Jonas Guzatto.