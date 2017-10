Fonte: Via Tribuna do Paraná.

Um motorista de um caminhão que transportava maçãs se envolveu num acidente no quilômetro 313 da BR-476, na manhã desta sexta-feira (6). O veículo tombou e a carga de frutas ficou espalhada na pista. Um dos caminhões tem placas de Irani.

O acidente aconteceu entre as cidades de São Mateus do Sul e Paulo Frontin, que ficam a pouco mais de 150 quilômetros de Curitiba. Não se sabe o que teria causado o acidente, mas além do veículo que tombou, outro caminhão, que seguida no sentido contrário, foi atingido.

Os dois motoristas envolvidos não se feriram com gravidade, tiveram apenas escoriações. Por causa do acidente, a pista continua interditada parcialmente e o trânsito é orientado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

