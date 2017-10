Vítima foi atendida com parada cardiorrespiratória pelos bombeiros de Irani, mas não resistiu.

Morre um dos motoristas envolvidos em acidente no trevão do Irani

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani confirmou no fim da manhã desta sexta-feira, dia seis, a morte de um dos caminhoneiros envolvidos em uma colisão no trevão do Irani, na manhã de hoje. Trata-se de J.M.L, de 45 anos, que não resistiu a gravidade da colisão e teve parada cardiorrespiratória, necessitando a intervenção dos bombeiros e em seguida foi encaminhado para o Pronto Atendimento Médico de Irani, onde foi diagnosticado o óbito.



A vítima dirigia um caminhão, com placas da cidade de Antônio Carlos, Santa Catarina, que se envolveu em uma colisão com outros dois caminhões. Um outro motorista, de iniciais J.M.S, de 54 anos, que dirigia um caminhão com placas de Atibaia-SP. Ele ficou preso mecanicamente nas ferragens e apresentava suspeita de fratura nas costelas. Ele foi desencarcerado e conduzido também para o Pronto Atendimento Médico de Irani.

Já o motorista do bitrem, placas de Catanduvas, de iniciais N.A.L, de 56 anos, saiu ileso e não necessitou de atendimento médico.