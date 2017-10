A Prefeitura de Arabutã encerra hoje as inscrições do processo seletivo para contratação de dois profissionais. Há uma vaga para assistente social com remuneração de R$ 4.188,45 e uma para agente comunitário de Saúde, com salário de R$ 1.268,99. Nos dois cargos a jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os interessados podem realizar as inscrições no site www.amauc.org.br. As taxas são de R$ 80,00 para candidatos a assistente social e R$ 40,00 para agente de saúde. As provas estão previstas para o dia 22 de outubro.

Todos os detalhes deste processo seletivo estão no edital abaixo: