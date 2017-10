Partida será retransmitida em cadeia com a Rádio Clube, de Joinville, a partir das 21h30.

A Rádio Aliança, em cadeia com a Rádio Clube de Joinville, retransmite a partida entre Associação Concordiense de Futsal e Joinville, pela Liga Nacional de Futsal. O duelo está marcado para a noite desta sexta-feira, dia seis, no Cau Hansen, em Joinville. O duelo inicia às 21h30 e vale vaga para as quartas de finais da LNF 2017.