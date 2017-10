Uma noite especial de reconhecimento ao trabalho voluntário de 30 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer foi realizado na noite desta quinta-feira, cinco, na Câmara de Vereadores. Era em um cinco de outubro que efetivamente começava o atendimento das voluntárias com foco em prevenir o câncer, principalmente o de colo de útero e também o de mama. Neste período de tempo um registro de 19 mil mulheres já passaram pelo atendimento da Rede. Em 2016, foram mais de seis mil atendimentos.



A homenagem foi proposta pelos vereadores Fabiano Caitano (PSDB) e Anderson Guzzatto (PR). “Nós temos muito a agradecer pelo trabalho voluntário de saúde pública que está entidade faz em apoio e suporte para com município”, reconheceu o vereador Caitano ainda durante a sessão.



A justificativa pela homenagem foi feita pelo vereador Guzzatto. “É um trabalho fantástico, porque nós sabemos que quando uma pessoa, especialmente uma mulher descobre um câncer, existe um abalo emocional muito grande. Logo o trabalho na Rede vai além de tratar um sintoma físico. Quando uma mulher vence o câncer, ela pode estar junto a sua família e aos seus”, afirmou em um discurso que elogiou o trabalho, a dedicação e o apoio para que muitos pacientes pudessem ter uma história de superação.



O Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wagner Bee, disse que o mínimo que se fazia nesta noite era prestar o reconhecimento e o agradecimento. “Se levarmos em conta apenas o número de seis mil atendimentos no ano passado, certamente é um número imensurável de pessoas que foram abraçadas pelo amor da Rede Feminina, por isso o nosso muito obrigado”.



O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco (PSDB), lembrou que desde a fundação a Rede Feminina focou na prevenção, o que fez com que muitas vidas foram salvas. “Todo este trabalho voluntário, com o apoio dos profissionais têm tido reflexos positivos, com uma dedicação abnegada das pessoas envolvidas na Rede. Fazendo inclusive o serviço do poder público. Por isso é justa a homenagem prestada aqui”, ressaltou.



A representante da Rede Feminina e também uma das fundadoras, Leni Suzin Marini, lembrou a história da instituição, com agradecimento especial ao esposo, Luis Suzin Marini, e ao empresário Pedro Somacal, que teve participação especial da construção da nova sede. “Com incentivo da Rede Estadual, um pequeno grupo de mulheres estava cheio de expectativas e realidades para trabalhar de forma especial para a mulher concordiense de forma gratuita. A semente foi fertilizada com apoio da prefeitura, de empresários e da comunidade, que transformaram a instituição no que ela é hoje”, afirmou.



Leni afirmou que a Rede Feminina vem trabalhando na prevenção do câncer de colo de útero e de mama, que ainda vem ceifando muitas vidas. “Ao longo destes 30 anos, nem tudo foram flores. Tiveram lágrimas, mas nós as transformamos em rio de alegria. Quero agradecer as 40 mulheres voluntárias que zelam pela saúde da mulher concordiense. Força e coragem para elas”, discursou.



O presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara (PR), destacou a importância da entidade para Concórdia. Ele também relatou o nome das voluntárias da primeira diretoria e reforçou que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para o sucesso do tratamento.



Homenagem para servidora



A servidora Elisabet Marchetti que é a Secretária Executiva da Câmara de Vereadores, também foi homenageada pelos assessores das bancada do PSDB, PR e PSB. Beti, como é chamada carinhosamente, superou um câncer de mama descoberto no ano de 2013, graças ao diagnóstico precoce. O objetivo da homenagem foi incentivar que mulheres e homens realizem o auto exame das mamas e ao perceber qualquer anormalidade procurem a ajuda profissional. Um momento de reflexão dentro do Outubro Rosa, que foca e ações de prevenção, assim como o Novembro Azul.

