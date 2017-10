Aproximadamente 300 torcedores se fizeram presentes para acompanhar a equipe de handebol feminino da Associação Atlética Universitária - AAU UnC Concórdia, em seu último compromisso na primeira fase da Liga Nacional.



E mesmo com todo o incentivo vindo das arquibancadas, as comandadas do técnico Alexandre Schneider não conseguiram superar a velocidade de ataque da equipe blumenauense, além de apresentar vários erros de finalização de ataque, bem como na marcação.



A equipe concordiense ficou atrás do marcados durante todo o jogo e mesmo nos melhores momentos de atuação, não conseguiu reverter o placar a seu favor.

O resultado final da partida foi de 25 a 23 a favor das visitantes (1º tempo: AAU 12 x 15 ABLUHAND). "Não fizemos um bom jogo", foi a avaliação final do técnico catarinense.



Segundo ele, algumas atletas não se apresentaram bem durante toda a partida e talvez a falta de responsabilidade em vencer, por já estar classificada para a próxima fase, tenha feito com que a equipe concordiense relaxasse.

Com esse resultado e dependendo da rodada final da primeira fase que acontece no sábado, a equipe da AAU pode ficar até em quarto lugar, o que na avaliação de Schneider, não muda muita coisa, pois de qualquer forma a equipe terá jogos difíceis pela frente.



"Mas espero que a equipe reaja em função desta derrota, do mau desempenho, para que possamos chegar as finais novamente este ano" - salientou Schneider.

Agora iniciam-se os preparativos para os próximos compromissos que acontecem já na semana que vem, quando o município de Concórdia estará recebendo a partir do dia 10 no Ginásio da UnC, uma das fases da competição nacional, envolvendo equipes do Norte, Nordeste, Centro Oeste, além da região Sul/Sudeste.

"O desgaste de jogar todos os dias pesa, mas temos que estar preparados. A gente não conhece os adversários que vem lá de cima (do Norte, Nordeste e Centro Oeste), e creio que nesta situação fique São Bernardo na nossa chave, uma equipe que já vencemos mas que será um jogo totalmente diferente. Mas o importante é buscar a classificação. Essa é a nossa meta, ficar entre os dois classificados para novamente estarmos nas finais da Liga" - ressaltou Alexandre.

Transmissão das partidas:



Nesta partida os torcedores, principalmente os que moram fora de Concórdia e gostam de acompanhar os jogos, contaram com o suporte técnico da Universidade do Contestado, que através de seu sistema de Tecnologia da Informática, transmitiu a partida via página do Facebook da UnC.



Segundo o técnico, foi um teste, mas a intenção é de transmitir todos as partidas da segunda fase, que acontecerão na semana que vem.



"Ficamos muito contentes com isso e agradecemos a Reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, que vinha a tempos se preocupando e desejando que pudéssemos transmitir nossos jogos via internet. Hoje foi um teste e a partir da semana que vem, todos os jogos serão transmitidos. E quando o nosso time estiver em quadra, teremos também uma equipe esportiva fazendo a narração das nossas partidas" - afirmou Schneider.

