Fogo atinge vegetação seca no Bairro Bom Pastor em Concórdia

As chamas atingiram uma área de mais de mil metros quadrados no Bairro Bom Pastor, na noite de quinta-feira, dia 5. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 20:30h para combater as chamas. A guarnição utilizou água e batedores.

Os bombeiros tiveram bastante trabalho, pois além da mata seca, o vento propagava as chamas rapidamente. Não houve feridos e as causas do incêndio não foram constatadas.

Recentemente, no dia 26 de setembro, os bombeiros combateram um incêndio no mesmo local.