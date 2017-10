Duas mulheres acabaram sendo detidas por furto a um idoso. Conforme informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o crime ocorrue na Oswaldo Zandavalli. A guarnição foi acionada e, em posse das características, abordou uma das suspeitas, de iniciais J.M, na Vitória Celante. Ela tinha R$ 210,00. A outra, de iniciais M.S.S, foi abordada na Jonas Ramos. Ela tinha R$ 110,00.

Testemunhas viram as duas em movimentação suspeita, quando elas adentraram em uma rua que dá acesso a uma garagem. Uma delas saiu correndo do local, encontrando a outra e alcançando-a a carteira de bolso. A testemunha foi verificar e encontrou o idoso se levantando do chão.

As duas foram reconhecidas pela testemunha e pela vítima e com o objetvo do roubo. Ambas foram levadas para a Central de Polícia Civil.