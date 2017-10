Foco total no duelo com o Brasil-Pel

O Internacional retomou na tarde desta quinta-feira (5/10), no CT do Parque Gigante, os treinamentos para a próxima partida no Campeonato Brasileiro da Série B. Na próxima segunda-feira (9/10), às 20h, o Colorado recebe o Brasil-Pel, no Beira-Rio, pela 29ª rodada.Apenas quem não esteve em campo diante do Paraná treinou com bola, enquanto os demais fizeram exercícios físicos à beira do gramado.

A preparação para o duelo que abrirá a sequência de 10 jogos para o final do campeonato ainda terá mais três períodos de trabalhos, nas manhãs de sexta-feira, sábado e domingo, quando o técnico Guto Ferreira definirá o time que irá em busca da 17ª vitórias para seguir isolado no topo da tabela de classificação - no momento soma 54 pontos na primeira posição, a cinco de distância do vice-líder e a oito do quinto colocado.

O zagueiro Víctor Cuesta e o atacante William Pottker, que cumpriram suspensão na última rodada, ficam à disposição para a partida contra o time pelotense. Por outro lado, Rodrigo Dourado teve confirmada uma lesão muscular e ficará cerca de três semanas afastado dos gramados. O goleiro Danilo Fernandes sofreu uma pancada no treinamento desta quinta e será reavaliado pelo departamento médico.

(Fonte: Internacional).