O meia Douglas voltou a sentir dor no joelho operado, agora com sinais de instabilidade. Exame de ressonância mostrou lesão do enxerto do ligamento e o atleta passará por nova cirurgia. O procedimento deverá ocorrer no início da próxima semana e será conduzido pelos médicos do Grêmio Márcio Bolzoni e Felipe do Canto.



(Fonte: Grêmio)