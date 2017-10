A Polícia Militar de Seara durante rondas na tarde desta quinta-feira, 05, realizou na rua do Comércio, bairro Niterói, a abordagem de um veículo Vectra placas IGW 8881, de Joaçaba, que circulava em atitude suspeita e com cinco ocupantes.



Foram identificados L.C.S., 32 anos, A.M., 26 anos, A.D.S.G., 21 anos, J.S.R., 21 anos e um adolescente de 17 anos, que estava sob posse de 3 buchas de cocaína (1,95 gramas).



Inicialmente um dos abordados J.S.R., não portava os documentos pessoais e a guarnição desconfiou do nome e comportamento que ele apresentou. Em consulta ao sistema verificou-se que o nome utilizado não fechava com as características pessoais.



O trabalho de investigação da Polícia Militar de Seara, em parceria com o setor de investigações do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (P2/20ºBPM/FRON), identificou que J.S.R., 21 anos, na verdade, tratava-se de K.F.R.F., 22 anos, um indivíduo de alta periculosidade, com mandado de prisão em aberto, expedido por Florianópolis, pelo crime de triplo homicídio. Em sua extensa ficha policial mais de 50 boletins de ocorrências registrados, entre eles, roubo, furto em comércio, furto de veículo, tráfico de drogas, receptação, desacato, desobediência, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e dano.



W.S.G., e K.F.R.F., foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos cabíveis.

(Fonte: 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara)