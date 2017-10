Depois de conquistar a vaga para a primeira divisão do Campeonato Catarinense de Futebol, o Concórdia Atlético Clube vai em busca do título da Série “B”. O primeiro jogo da final acontece neste domingo, dia 08, em Tubarão, contra o Hercílio Luz. O técnico Mauro Ovelha terá seis desfalques para a partida.

Zé Carlos, Neguette e Marcos Paulo foram expulsos no jogo de domingo, que valia o acesso à série “A”. Os três levaram o cartão vermelho após a partida. Já os jogadores Paulinho e Sergipano estão machucados e Wilson Júnior, voltou para Brusque, pois é atleta do clube e o time inicia a Copa Santa Catarina domingo e solicitou o jogador.Mesmo assim o CAC vai tentar voltar para Concórdia com a vantagem. “A gente perdeu atletas que tiveram lesões, outros suspensos e por isso trabalhamos bastante durante a semana com o foco nesta questão dos desfalques. São seis jogadores que não vinham jogando regularmente, mas temos certeza que eles vão reagir bem para trazer um bom resultado”, afirma o técnico Mauro Ovelha.

O técnico também destaca que conquistar o troféu de campeão seria um presente para o trabalho realizado pela equipe. "O principal objetivo era subir para a primeira divisão, mas nós também vamos em busca do título da B. O clube merece, a tiorcida e a cidade merecer", resslatou Olvelha.

O CAC faz o último treino em casa na tarde desta sexta-feira e viaja à noite. A partida em Tubarão inicia às 16h, no Estádio Aníbal Torres Costa. A segunda partida da decisão acontece no dia 15, em Concórdia.