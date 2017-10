Duas urnas foram disponibilizadas para Concórdia para o Plebisul 2017. A consulta popular será desenvolvida no sábado, dia sete, a partir das 8h. Na Capital do Trabalho, os locais de votação serão na Praça Municipal Dogello Goss. Além de Concórdia, a iniciativa será realizada em aproximadamente 900 cidades dos três estados do país. A intenção é medir o interesse da população para uma possível separação dos três estados do Sul para a criação de um novo país.

Em entrevista à Rádio Aliança, a coordenadora do Plebisul, Sandra Parma, destaca que para votar não é necessário apresentar nenhum tipo de documento. Porém, para aderir ao abaixo-assinado que pedirá a criação de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular, que irá sugerir essa discussão em nível de Brasil, será necessário portar um documento oficial com foto.

A votação em Concórdia irá até às 17h, mas em algumas cidades, onde houver possibilidade, os trabalhos irão até às 20h.

Sobre essa coleta de assinaturas, visando o Projeto de Lei de Origem Popular, Sandra destaca que a coleta de assinaturas inicia neste sábado e irá até maio de 2018. O objetivo é ter cerca de três milhões de assinaturas para que se inicie a formalização desse projeto. "Nós temos o poder da autodeterminação, mas precisamos fazer isso dentro da lei", finaliza Sandra.