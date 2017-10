A tarefa da ACF não será fácil na noite de hoje. Depois de perder em casa para o Joinville, a primeira partida dos playoffs, o time do técnico Morruga necessita de duas vitórias para seguir na Liga Nacional. A equipe joga na casa do adversário e precisa vencer o jogo para levar a decisão para a prorrogação. A disputa acontece às 21:30h no Centreventos Cau Hansen.

No dia 18 de setembro as equipes se enfrentaram em Concórdia e o placar foi de 4 a 3 para Joinville. O supervisor técnico da ACF, Artêmio Artifon diz que o time está focado e pode voltar da viagem com a classificação. “Tivemos tempo para treinar e os jogadores estão focados. Sabemos que mesmo jogando lá, podemos sair vitoriosos”, comenta. “O técnico Morruga tem feito um trabalho intenso com os jogadores e repassado que precisamos jogar hoje, como jogamos o segundo tempo daquela primeira partida aqui”, destaca. O time deles tem muita qualidade técnica e temos que neutralizar isso”, alerta ele.

Concórdia terá um desfalque para a partida. O goleiro Roger está machucado e não joga.

O jogo será transmitido pela Rádio Aliança em cadeia com a Rádio Clube de Joinville. Também haverá transmissão do canal de esportes SPORTV.