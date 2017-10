O Deputado Estadual Neodi Saretta destacou a importância do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, doença que acomete 60 mil mulheres a cada ano, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e cada vez mais jovens. “Quanto mais cedo o diagnóstico, maior as chances de cura. Além da mamografia, o Outubro rosa alerta para a importância do autoexame. Segundo o Inca, quase 70% das descobertas da doença ocorrem pelas próprias pacientes”, disse o deputado.



Segundo Saretta, conforme a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), as mulheres conseguem fazer a mamografia, mas o gargalo aparece depois, na hora da biópsia, que permitirá confirmar se o nódulo é benigno ou maligno. “As mulheres em grande parte têm de esperar em uma longa fila ou correr para um laboratório particular. Para isso, terão de gastar de 500 a mil reais, na média.”



Saretta destacou a importância de que se aprove o projeto de lei, de sua autoria, em tramitação na ALESC, que autoriza Executivo a conceder terapia em grupo para as mulheres com câncer de mama nas unidades de saúde do Estado. “Nossa intenção é destacar que participação em grupos de apoio a portadoras de câncer de mama promove a troca de experiências entre as participantes que convivem com problemas semelhantes, sendo considerada uma fonte de suporte social, funcionando como sustentáculo para dar continuidade ao processo de recuperação”, ressaltou. Saretta afirmou ainda que lei de sua autoria (Lei n. 16.362, de 23/04/14), já aprovada, institui o Dia Estadual de Debates sobre o Bem-Estar da Mulher, comemorado no dia 8 de março juntamente com o dia internacional da mulher.

(Fonte: Ascom/Deputado Saretta)