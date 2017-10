Permanece em compasso de espera a definição da vinda de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul para Concórdia. A afirmação foi feita pelo reitor da instituição, Jaime Giolo. Ele se manifestou sobre o assunto durante reunião na tarde da quarta-feira, dia quatro, na sala de reuniões do gabinete do prefeito Rogério Pacheco. A questão se arrasta há vários meses. Em linhas gerais, Giolo diz que o momento econômico do país é delicado e diz que isso reflete no orçamento da própria instituição.

Em entrevista à Rádio Aliança, Giolo diz que "vamos continuar lutando por ele. Assim que tiver um sinal verde, vamos juntar todas as forças para tornar aquele sinal em um elemento concreto de nossa história institucional". Completa que a viabilização neste momento, o que atenderia o pedido de lideranças locais, é muito difícil e completa "em relação a UFFS, fizemos tudo que deveria fazer".

Por outro lado, o prefeito Rogério Pacheco destaca que pretende mobilizar as entidades para agilizar esse processo de instalação. "Vamos entrar em contato com as entidades que já se envolveram. Se for o caso ir até Brasília para formalizar o quadro de pessoal".

Enquanto que a UFFS solicitou um terreno para a instalações futuras da instituição e um local adequado para, pelo menos, iniciar as atividades, Pacheco diz ter outro entendimento. "O que ficou claro para mim é que o primeiro passo a ser dado é o corpo docente. O espaço é importante, mas temos locais que podem absorver a estrutura inicial", diz o chefe do executivo municipal.

Quando houve a tratativa para trazer a UFFS para Concórdia, foi comprado um terreno nas margens da BR 153 para ser utilizado para a instalação do campus. A negociação foi feita a pedido da própria direção da instituição federal. Na época, outra estrutura colocada à disposição foi a do antigo Senai, na Vila Itaíba./ Sobre esse empreendimento, Pacheco destaca que ele pode ter outra finalidade. "Há uma decisão de liminar para que a gente melhore a estrutura de algumas escolas e CMEISm, então o Senai poderiaabsorver os trabalhos dessas escolas, enquando acontecem as melhorias. Mas isso é uma possibilidade e estamos pensando nisso", finaliza.