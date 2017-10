O acidente aconteceu no início da tarde de quinta-feira

Saída de pista deixa duas mulheres feridas no interior de Concórdia

Um Fiat Uno com placas de Concórdia saiu da pista e bateu em uma pedra, na estrada de acesso à comunidade de Linha Pinhal. As duas mulheres que estavam no carro tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelos Bombeiros Voluntários. O acidente aconteceu por volta das 13h de quinta-feira, dia 05.

A condutora e a carona foram conduzidas ao Hospital São Francisco para avaliação médica. Uma delas sentia dores nas costas e a outra teve apenas escoriações.

De acordo com as informações apuradas, o carro fazia o sentido Pinhal, quando a motorista perdeu o controle do carro.