Dois Fiestas bateram na BR-153, próximo à Embrapa, no início da tarde de quinta-feira, dia 05. Um idoso de 83 anos teve escoriações e sentia dores nas costas e no pescoço. Um jovem de 21 anos sentia dores na cabeça. Os dois foram atendidos no local e levados ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

Conforme as informações apuradas no local, os dois carros seguiam em direção a Concórdia. O Fiesta conduzido pelo idoso bateu na traseira do outro, que era conduzido por uma mulher. Este rodopiou na pista e parou no acostamento. Os dois veículos ficaram bastante danificados.

O Fiesta do idoso tem placas de Concórdia e ele estava sozinho. Já o outro carro tem placas de Ouro, mas a família é de Piratuba. Eles estavam em cinco pessoas no veículo.