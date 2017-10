Fundação de Cultura vai conversar com as escolas sobre o Carnaval

A Fundação Municipal de Cultura deverá fazer uma reunião com as três escolas de samba de Concórdia na próxima semana. Segundo o superintendente da pasta, Júlio Gomes, depois da desistência da Liga Independente das Escolas de Samba em coordenar o evento de 2018, é preciso conversar com as agremiações para saber o que eles pretendem fazer. “Vamos dar o suporte, mas dentro do que a legalidade permite e do que temos condições de oferecer”, afirma Júlio Gomes.

Na quarta-feira, quatro de outubro, o presidente da Liga, Neuri Garghetti, protocolou um ofício na Prefeitura de Concórdia informando que a entidade não irá organizar o Carnaval de 2018. A principal justificativa para essa decisão é que não há nenhuma sinalização de repasse de recurso para a Liga, por parte da prefeitura. “Temos alguns custos para organizar a festa e a prefeitura tem condições de fazer o Carnaval sem a nossa colaboração”, afirma o presidente.

O Carnaval de 2018 será em 13 de fevereiro. Júlio Gomes conta que a Fundação de Cultura já está organizando o dinheiro para repassar como premiação e a estrutura que envolve som, palco e arquibancadas. A intenção é realizar o evento no Parque de Exposições. O que ainda não está definido é quem irá coordenar a festa.