Valdir Fagundes morreu após dar entrada no hospital em Seara, na terça-feira.

A Polícia Civil de Seara já abriu inquérito para apurar as causas e motivações da morte de Valdir Fagundes, de 37 anos. Fato registrado no fim da tarde da terça-feira, 03/10.



Conforme apurado pela Polícia Civil, através do delgado Thiago dos Santos, Valdir Fagundes foi vítima de espancamento após desentendimento com outros 3 indivíduos, na sua própria residência, no bairro Montes Castelo, enquanto jogavam baralho. Ele sofreu traumatismo crânio encefálico, foi conduzido em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.



“Estamos investigando se foi homicídio ou lesão corporal seguida de morte. O corpo foi encaminhado ao IML e estamos aguardando o laudo”, destacou o delegado. A Polícia Civil confirmou que da vítima foi furtado um botijão de gás, mas ainda não da detalhes sobre as investigações e possíveis suspeitos.

Valdir Fagundes foi sepultado na tarde de ontem em Seara.

(Fonte: Belos FM)