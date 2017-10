A Associação Atlética Universitária de Concórdia realia hoje o seu último jogo pela Conferência Sul da Liga Nacional de Handebol Feminino. No Ginásio da Universidade do Contestado, em Concórdia (SC), as donas da casa fazem seu último jogo na Conferência no clássico catarinense contra Blumenau, às 19h30. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Schneider tem 10 pontos, com cinco vitórias e uma derrota, e ocupa a terceira colocação na tabela, mas já está garantida na segunda fase da Liga - as quatro primeiras colocadas da Conferência avançam. "É uma rivalidade de muitos anos e isso, sem dúvida nenhuma, nos motiva muito mais a nos prepararmos para este jogo. E a nossa preocupação agora é a colocação dentro da chave, então faremos de tudo para vencer Blumenau, apesar que, independentemente do resultado, nós já estamos classificados", disse o treinador.



Já Blumenau está em quarto, com seis pontos (três vitórias e duas derrotas). O pensamento é buscar a classificação nos dois jogos restantes. "Concórdia está vivendo um momento um pouco melhor, e nós estamos em um momento um pouco mais tenso, tendo que ganhar essas duas últimas partidas. É um jogo importante que vai definir a classificação. Concórdia pode ficar de primeiro a quarto e, para nós, é muito importante essa vitória. Estamos com alguns problemas físicos, mas vamos buscar na superação e tentar a vitória para que possamos jogar com mais tranquilidade e buscar a nossa vaga contra Cascavel (no próximo sábado)", afirmou o técnico Sérgio Graciano.

(Com informações da CBHand)