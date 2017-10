Caminhão de Irani se envolve em acidente com morte no RS

Um caminhão com placas de Irani tombou na noite da quarta-feira, dia quatro, no interior de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O acidente foi na ERS 431, em uma curva. Conforme informações da Rádio Contestado FM, o veículo tombou ao cair em um barranco de aproximadamente cinco metros, por volta das 20h30.



O veículo estava carregado com papelão e se dirigia para São Valentin. Quatro pessoas estavam no veículo. Uma criança de seis anos acabou não resistindo aos ferimentos. O motorista, de 21 anos, foi socorrido com ferimentos graves. Já uma mulher de 26 anos e uma criança, de dois, também se feriram.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo teve problemas mecânicos nos freios e o mesmo teria perdido o controle na descida.