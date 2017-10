Inscrições para ACT's do município iniciam na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, nove de outubro, os professores poderão se inscrever para o processo seletivo para a contratação em caráter temporário da Prefeitura de Concórdia. O edital foi publicado na terça-feira, três de outubro, e informa que a seleção será para formação de cadastra de reserva, e o número de vagas disponíveis para contratação ainda não foi divulgado.

As inscrições deverão ser feitas no período de nove a 31 de outubro, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Concórdia ( c lique aqu i). O custo é R$ 50,00 para cada área que o candidato se inscrever, sendo que o limite é duas disciplinas. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 1º de novembro de 2017.

O cadastro de reserva é para professores das disciplinas de Artes, Ciências, Matemática, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Literatura Dramatizada, Ensino Religioso, Educação Física, Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação Especial com Intérprete de Libras e professore de Braile e Laboratório de Informática. Poderão se inscrever os candidatos que já possuem diploma universitário e os que ainda estão frequentando o ensino superior.

As provas

A seleção será realizada em duas etapas. A prova escrita terá peso de 80% e será realizada no dia 19 de novembro, das 8h às 12h. O local ainda não foi divulgado. A prova de títulos terá peso de 20%. As notas finais das duas provas serão divulgadas em 27 de novembro e lista dos aprovados vai ser publicada no dia cinco de dezembro.

Remuneração

O salário está dividido em três categorias. Para os professores sem habilitação, a remuneração é de R$ 1.258,67 para 20h, R$ 1.888,00 para 30h e R$ R$ 2.517,36 para 40h. Quem possui licenciatura curta vai receber R$ 1.347,92 para contratos de 20h, R$ 2.021,89 para 30h e R$ 2.695,82 para 40h. Os professores graduados têm salário de R$ 1.481,81 para 20h, R$ 2.222,70 para 30h e R$ 2.963,62 para contratação de 40h.