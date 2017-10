PM flagra motorista sem CNH e com entorpecentes no porta-luvas do carro

A Polícia Militar deteve motorista sem habilitação e com entorpecentes na tarde de quarta-feira, dia quatro, em Ipumirim. O fato foi registrado por volta das 17h durante abordagem policial. Na ocasião, foi parado um veículo Corsa e durante abordagem constatou-se que L.G, de 18 anos, não possuia cNH e uma quantidade de 0,85 gramas de maconha foi localizada no porta-luvas. Um facão também foi achado no porta-malas do veículo.

Junto com o motorista havia um passageiro, que conseguiu escapar antes da abordagem.