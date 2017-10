Para alertar e conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, a Secretaria de Saúde de Arabutã promove neste mês o Outubro Rosa. Algumas ações especiais serão desenvolvidas, entre elas, o Dia D de Exames, no dia 21, e um Dia da Beleza, que será realizado no dia 25, quarta-feira, no distrito de Nova Estrela.



O Outubro Rosa teve origem na década de 1990 nos Estados Unidos e atualmente é popular em várias partes do mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, no ano passado foram diagnosticados cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama apenas no Brasil. Deste total, pelo menos 15 mil mulheres não resistiram a doença. A morte em decorrência desta doença tem grande chance de ser evitada desde que a descoberta do câncer seja feita no início. Em Arabutã, além do Dia D de Exames, durante todo o mês de outubro os preventivos serão coletados com agendamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de saúde da sede e de Nova Estrela.



Para o dia 25 de outubro, quarta-feira, uma programação especial será desenvolvida no distrito de Nova Estrela. O Dia da Beleza será realizado a partir das 13h30 no Centro Comunitário Welten em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A programação terá demonstração de cuidados com a pele, maquiagem, desfile de modas, fisioterapeuta que irá ensinar exercícios, massoterapeuta, apresentações de dança, atividades de educação física, demonstração de produtos naturais e sorteio de brindes.



Os exames devem ser agendados pessoalmente ou por telefone nas UBS de Arabutã e de Nova Estrela. Na sede o telefone é o 3448-0101 e no distrito 3448-9008

Fonte - Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã