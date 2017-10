PM flagram mais de 50 gramas de maconha com dois ocupantes de motocicleta

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu 51,8 gramas de maconha durante abordagem policial. O fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia quatro, na Senador Attilio Fontana.

Na ocasião, a guarnição da PM estava fazendo o trabalho de orientação de trânsito no local onde uma carreta derrubou parcialmente um poste. A abordagem foi feita a uma motocicleta, com dois ocupantes, sendo que o carona é um adolescente. Com um deles, foi achada a droga, dentro de um pacote plástico.

Os dois foram conduzidos para a Central de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o adolescente.