Líder isolado na tabela de classificação, o Internacional mira as 10 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro da Série B. Serão cinco jogos no Beira-Rio e cinco fora de casa, a começar pelo duelo com o Brasil-Pel, na próxima segunda-feira (9/10), às 20h, no Gigante. Depois, o Colorado parte para dois desafios longe de Porto Alegre, diante do Boa Esporte e do Criciúma. A sequência de dez partida é finalizada no Beira-Rio, contra o Guarani.

No momento, o Inter soma 54 pontos, a cinco de distância do vice-líder e a oito do quinto colocado. A campanha colorada registra 16 vitórias, 6 empates e 6 derrotas; 43 gols marcados e 20 sofridos e aproveitamento de 64.3%. Confira abaixo os jogos restantes no campeonato na luta leo retorno à Série A:

9/10 (20h) - Inter x Brasil-Pel

17/10 (19h15) - Boa Esporte x Inter

21/10 - Criciúma x Inter

28/10 - Inter x Ceará

4/11 - Inter x CRB

7/11 - Luverdense x Inter

11/11 - Inter x Vila Nova

14/11 - Oeste x Inter

18/11 - Goiás x Inter

25/11 - Inter x Guarani

(Fonte: Internacional)