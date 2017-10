Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira(4), na BR 153, em Erechim. O acidente envolveu dois caminhões, uma caminhonete e uma motocicleta.

A condutora da moto, identificada como sendo Suzane Barbieri Folli, de aproximadamente 40 anos, supostamente bateu na traseira de uma caminhonete e foi de encontro a um caminhão, que não parou no local. A moto caiu na pista e foi atingida por uma carreta com placas de Mariano Moro, que trafegava logo atrás do primeiro veículo. Todos os veículos envolvidos no acidente trafegavam no sentido Erechim/Concórdia.

A mulher que perdeu a vida no acidente era moradora de Getúlio Vargas, mãe de dois filhos e trabalhava como vendedora de perfumes, segundo pessoas próximas da família.

A carreta que bateu nos destroços da motocicleta teve o tanque de combustível perfurado e grande parte do óleo combustível vazou na pista. Os bombeiros usaram serragem para amenizar os riscos de acidentes no local.

(Fonte: AU On Line)