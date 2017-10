Eleição dos bairros será no dia 18 de novembro.

Até o dia 15 de outubro, as 37 Associações de Moradores de Concórdia terão que definir a Comissão Eleitoral, formada por três pessoas em cada Associação, que irá coordenar todo o processo eleitoral que será realizado no dia 18 de novembro, das 13 às 17 horas.

Todo o material de apoio já está a disposição da União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (Umamc), podendo ser retirado de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na sede da entidade localizada junto ao prédio do SINTRIAL.

Inicialmente um Edital Público contendo: o local da Assembleia, data, horário, quem pode participar e quem está convocando, deverá ser fixado em locais de circulação da comunidade até o dia 13 de novembro.

A Comissão Eleitoral nomeada deverá receber as chapas inscritas; fazer a conferência dos nomes inscritos, verificando estar ou não dentro deste regulamento; coordenar a instalação de urnas para a efetiva coleta de votos; escolher dentre os moradores ou da própria Comissão, desde que não seja candidato em nenhuma chapa inscrita, o Presidente da mesa, Primeiro e Segundo mesários; acompanhar a votação secreta e dar posse à diretoria eleita.

Existem algumas regras para fazer parte da diretoria de uma Associação de Moradores:

• Para votar e ser votado, o morador deverá estar residindo no Bairro pelo menos 3 (três) meses antes do pleito e ter mais de 16 (dezesseis) anos de idade.

• Na composição da chapa, o Presidente e o Tesoureiro deverão ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade.

• As chapas deverão ser inscritas junto a Comissão Eleitoral, ou na secretaria da Entidade até 10 (dez) dias antes das eleições, em conformidade com o Edital e afixado até as 18 horas.

• Só será aceita a inscrição da chapa desde que esteja com pelo menos todos os cargos efetivos e mais a metade dos suplentes.

• A direção da Entidade tem obrigatoriedade de apresentar no mínimo uma chapa para concorrer às eleições de sua Associação.

Caso algum Bairro não convocar Eleições, a UMAMC fará a convocação num prazo de 10 dias, que tirará a Comissão Eleitoral e esta assumirá a coordenação das Eleições inclusive a divulgação para inscrição de chapa.

“A grande maioria das Associações já retiraram os documentos na UMAMC e estamos em contato com as que faltam, uma vez que o prazo para a escolha da Comissão Eleitoral encerra no dia 15. A União está a disposição para sanar dúvidas e oferecer suporte para quem precisar”, afirma Jânio de Oliveira, presidente da UMAMC.

(Fonte: Andrieli Trindade/Umamc)