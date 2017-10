As duas partidas da 4ª Fase – Finais do Campeonato Catarinense da Série B 2017 terão bolas personalizadas. A Federação Catarinense de Futebol e a Penalty, empresa parceira fornecedora de bolas da FCF, apresentam a bola que será utilizada nas duas partidas decisivas entre Hercílio Luz FC e Concórdia AC.

A Penalty S11 das finais tem as mesmas especificações técnicas do modelo utilizado durante toda a competição, mas ganha detalhes estéticos. As linhas do design da S11 das partidas finais receberam tons de cor dourada, o escudo oficial da Federação Catarinense de Futebol e dizeres alusivos ao “duelo final estadual”.

(Fonte: Federação Catarinense de Futebol)