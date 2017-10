A Federação Catarinense de Futebol nomeou a taça que será entregue ao campeão do Catarinense Série B 2017. A Entidade homenageia a memória do ex-atleta José Carlos Goulart, conhecido no cenário do futebol pelo apelido de “Careca”, falecido no dia 16 de dezembro de 2016, aos 67 anos, em Itajaí, após um infarto. A homenagem foi referendada através da expedição da Resolução de Diretoria Nº 42/2017.

A decisão do Campeonato Catarinense da Série B 2017 será no dia 15 de outubro, em Concórdia, no Estádio Domingos Machado de Lima. O Concórdia AC, melhor equipe do returno e da classificação geral, receberá o Hercílio Luz FC, melhor equipe do turno. A partida de ida da 4ª Fase – Finais será no domingo (08), em Tubarão, no Estádio Aníbal Torres Costa.

A homenagem

José Carlos Goulart “Careca” era natural do Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira como atleta em 1965 nas categorias de base do Botafogo Futebol e Regatas, jogando como meia atacante. Em 1968 subiu para o profissional do time da estrela solitária e atuou até 1972.

Antes de iniciar sua trajetória no futebol catarinense foi para o futebol colombiano, no Júnior Barranquila(1972), depois retornou para o América de Natal/RN(1973), Vila Nova/GO(1974) e Operário/MT(1975), até chegar ao CN Marcílio Dias em dezembro de 1976.

Atuou no time itajaiense em 1977 sendo emprestado para o Atlético Paranaense. Retornou ao Marcílio Dias em 1978, com rápida passagem pelo futebol paulista. Em 1979 voltou a Santa Catarina para atuar no Comerciário EC, de Criciúma. Ainda no futebol catarinense, em 1980 jogou no CA Carlos Renaux, de Brusque, regressando em definitivo ao CN Marcílio Dias, onde encerrou a carreira como atleta em 1983.

Fora das quatro linhas, no CN Marcílio Dias foi treinador das categorias de base e também da equipe profissional. Foi diretor e coordenador das categorias de base do Rubro-anil até 2011. Após a aposentadoria como dirigente, militou ainda como cronista esportivo na imprensa de Itajaí.

(Fonte: Federação Catarinense de Futebol)