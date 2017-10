O vereador Valcir Zanella (PSDB) fez uma indicação para que a Prefeitura de Concórdia construa um Centro Comunitário no bairro Primavera. “Os moradores pedem um estudo de viabilidade para a construção do espaço. Hoje eles têm um espaço de uma casa para as atividades. A região está crescendo, com moradores na Vila Militar, Loteamento do Biesus, entre outras áreas”, justificou.



Nesta localidade existe um terreno público com tamanho entre cinco e sete mil metros quadrados, que conforme o vereador, poderia ser avaliado para a construção para atender a região.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores)