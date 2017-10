O Município de Itá, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico está organizando o processo de continuação dos estudos e propostas das Câmaras Técnicas, formadas por pessoas interessadas em participar no programa de Desenvolvimento Econômico Local - DEL, do município de Itá.

Quem quiser pode se inscrever para compreender a área do turismo, do agronegócio, da sustentabilidade (energias alternativas), da indústria e comércio e da educação e cultura. “A Câmara Técnica de Estudos e Propostas Turísticas já está em andamento e conta atualmente com 84 membros, mas ainda está recebendo inscrições de novos interessados. As demais Câmaras ainda não estão constituídas e estão, da mesma forma, recebendo inscrições”, explica o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itá, Altir Göedert.

As inscrições deverão ser feitas na recepção da Prefeitura de Itá, no horário de expediente. De acordo com Altir, o número de inscrição por Câmara Técnica é ilimitado e o prazo final de inscrições será no próximo dia 20 de outubro. “As reuniões das Câmaras Técnicas serão mensais em dias da semana alternados, para que seja possível o acompanhamento/Assessoramento Técnico, em horário compatível com a maioria dos respectivos membros”, explica ele.

Outras informações poderão se adquiridas junto a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, no e-mail turismo@ita.sc.gov.br ou ainda no telefone 3458-1919.

O que é o DEL?

O Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL, desenvolvido pela FACISC, institui um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento da região, garantindo a continuidade dos projetos de interesse da comunidade, em prol do desenvolvimento econômico sustentável do município.

No DEL, parceiros públicos, o setor empresarial e atores não governamentais trabalham coletivamente para melhorar as condições de crescimento econômico e da geração de emprego.

Os municípios são replanejados com projeção de 20 anos à frente, da adequação das leis à análise econômica.

Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá.