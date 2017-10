A Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS) elege na próxima sexta-feira, seis de outubro, o novo comando da entidade para os próximos quatro anos. Na manhã desta quarta-feira, quatro de outubro, a Rádio Aliança promoveu um debate entre os candidatos Leonir Grigollo, que representa a oposição, e Losivânio de Lorenzi, que é o atual presidente da ACCS. O clima foi de enfrentamento entre os postulantes à presidência.

Leonir Grigollo se apresenta como a opção de mudança. “Nosso objetivo é fazer uma gestão compartilhada, defendendo os interesses de todos os envolvidos no agronegócio e considerando a qualidade de vida dos produtores. Como somos suinocultores sabemos quais são as necessidades”, pontua. O candidato de oposição fala em renovação na ACCS. “Queremos acabar com reeleição para que novas lideranças surjam no setor. Também vamos reduzir o salário do presidente porque entendemos que é desproporcional à atividade”.

Losivânio de Lorenzi destaca a importância em dar continuidade às ações. “Estamos trabalhando com muita transparência e isso vai continuar na nossa gestão, porque é um princípio básico”, enfatiza.

Fortalecer a marca da carne suína é uma das prioridades do atual presidente. “A sanidade é o que nos mantém nos melhores mercados e isso fruto de ações da ACCS. Vamos fortalecer ainda o mais o marketing, com parcerias com as agroindústrias”.

Leonir Grigollo iniciou a rodada de perguntas entre os candidatos e neste bloco o clima ficou mais tenso. Ele questionou a extinção de alguns núcleos pelo Estado. “Quais foram os critérios adotados para fazer essa exclusão. Eram 81 núcleos e atualmente são 71 com direito de voto?”.

Losivânio de Lorenzi também foi incisivo na pergunta. Ele criticou Leonir Grigollo, que representa o Núcleo de Concórdia, e não participou da Festa Nacional do Leitão Assado. “A ACCS sempre fez uma parceria e neste ano você nem respondeu aos e-mails. É assim que você vai fazer para tratar com as agroindústrias, cooperativas, governo e produtores? Sem dar respostas?”.

A diretoria da ACCS é escolhida pelos nove coordenadores regionais e pelos presidentes dos 62 núcleos municipais, espalhados por todo o Estado de Santa Catarina. No total são 71 votos. A previsão é que o resultado da eleição seja divulgado até o meio-dia da próxima sexta-feira.