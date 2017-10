Evento conta com a presença da vencedora do Masterchef, da Band

Desde 2016 a Secretaria de Turismo, a CDL e a Rede Hoteleira de Piratuba trabalham com um projeto para fomentar o turismo de inverno no município. Com o apoio do Sebrae, um plano de ações foi desenvolvido e será apresentado na noite desta quinta-feira, dia 05, no Centro de Eventos do município. A vencedora da primeira edição do programa Masterchef Profissional da Rede Band, chef Deyse Paparato, vai participar.

O objetivo do projeto é movimentar ainda mais a economia de Piratuba nos meses frios do ano. “Estamos lançando agora este plano de ação que tem como meta, trazer mais turistas para Piratuba. Isso vai fortalecer o turismo, as empresas e o município de modo geral, pois com maior fluxo de pessoas, maior é a movimentação econômica também”, conta um dos coordenadores do projeto, Airto Duarte.

Ele também ressalta que Piratuba tem potencial para receber mais visitantes. “Temos a água termal que é nosso carro chefe, uma rede de hotéis estruturada, um comércio forte, o Centro de Eventos, entre outros atrativos, que fazem de Piratuba um dos destinos mais importantes do Estado e do País, por isso entendemos que podemos oferecer novas atividades e receber ainda mais pessoas e vamos trabalhar para aumentar a movimentação no inverno”, explica Duarte.

O Projeto de Inverno 2018 será desenvolvido entre maio e agosto. Eventos já estão sendo organizados e dentre eles estão as Festa Juninas, eventos culturais, o retorno do Festival da Canção, o projeto “Férias Kids”, voltado para famílias durante as férias escolares, e a “Festa do Roupão”. “Estes são os eventos que estamos formatando e que estão definidos, mas outras atividades ainda podem ser inclusas”, comenta Duarte.

Gastronomia:

Junto com o projeto de inverno, também está sendo desenvolvido o “Festival de Sabores de Piratuba”, que pretende evidenciar a gastronomia oferecida no município. Na noite desta quinta-feira serão lançados 12 pratos elaborados nos Hotéis, com características que remetem a Piratuba. Quem também preparou um prato especial para o Festival, foi a chef Deyse Paparato, vencedora da primeira edição do programa Masterchef Profissional da Rede Bandeirantes de televisão, BAND. Ela fará a apresentação durante o evento.