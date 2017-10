Um caminhão que transportava uma carga de suínos tombou por volta das 06:30h desta quarta-feira, dia 04, na BR-282 próximo ao trevo de acesso à Jaborá.

O motorista Jucir Marcos de Santi, que não se feriu, relatou que carregou em Iomerê com destino a empresa Aurora em Joaçaba. Ele conta ainda que se deslocava de Catanduvas à Joaçaba, quando uma carreta colidiu no retrovisor de seu caminhão. Ele acabou tirando para o lado direito da rodovia e tombou. Aproximadamente 20 suínos morreram.

A carga de animais está sendo realocada para outro caminhão e conta com auxílio de máquinas para retirada do veículo tombado do local. A PRF registrou a ocorrência.

Informações e fotos: Paulo Gonçalves / Catanduvas