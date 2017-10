Fato foi registrado no fim da tarde da terça-feira, dia quatro.

Homem morre no hospital de Seara após ter sido supostamente agredido

Uma morte ocorrida no fim de tarde desta terça-feira será investigada pela Polícia Civil de Seara. Um homem que estava internado no Hospital São Roque à espera de transferência pelo SAMU não resistiu e morreu.



Ele havia sido conduzido à casa hospitalar pelos bombeiros após ser encontrado caído em sua residência. No local os bombeiros também constataram que havia garrafas de bebidas alcoolicas. A vítima teria sido identificada como Valdir Fagundes, de 37 anos.



O homem teria sido vítima de agressão depois de se envolver em uma briga. A Polícia Militar informou que não foi chamada para atender a ocorrência. Familiares relataram que ligaram várias vezes para a PM mas que ninguém atendeu.



O hospital confirmou a morte do homem, mas não deu maiores detalhes sobre o caso. O Instituto Geral de Perícias esteve em Seara para buscar o corpo.

A autopsia deverá apontar as causas da morte.



Segundo informações de familiares, Valdir Fagundes residia no bairro Monte Castelo e foi agredido com uma paulada na cabeça. Fato teria ocorrido entre a segunda e terça-feira, na sequencias os autores roubaram um botijão de gás da vítimaq e fugiram. Ninguém foi detido mas já haveria suspeitos identificados e familiares acreditam que tres pessoas estariam envolvidas no crime.



A vítima tinha dois filhos, um de 16 e outro de 18 amos e será velado e seputado em Seara.



(Fonte: Belos FM)