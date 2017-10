Dois homens e uma mulher ficaram feridos em um acidente que aconteceu na SC-154, na “curva do Canton”, em Ipumirim, por volta das 21:20h de terça-feira, dia 03. O condutor de uma Pick Up Corsa perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Os três foram atendidos pelos Bombeiros de Ipumirim e conduzidos ao Hospital São Camilo do município. Na sequência foram transferidos para o São Francisco de Concórdia, para avaliação médica. A situação, segundo os bombeiros, era grave.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Ipumirim, Clóvis Jung, quando a guarnição chegou, os três ocupantes estavam fora do carro. Ele relatou que o veículo poderia ter tombado em cima de uma das pessoas, pela situação em que se encontrava. O corsa ainda estava ligado quando os bombeiros chegaram.

Os dois homens são L.G, de 36 anos e A.C de 39, que dirigia. A mulher é M.R de 25 anos. Ainda de acordo com os bombeiros, nenhum apresentava fratura exposta, mas a situação inspira cuidado médicos, com necessidade de avaliação de possíveis traumas internos.