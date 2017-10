O meio-campista Cícero é o mais novo reforço tricolor para a restante da temporada 2017. Aos 33 anos, ele firma contrato com o Grêmio por três meses com possibilidade de prorrogação até 2018. Já em Porto Alegre desde sexta, o meia, que pode também ser utilizado como volante, realizou exames e será apresentado oficialmente amanhã, às 15h, no CT Luiz Carvalho.



Nascido em Castelo, no Espírito Santo, foi revelado nas categorias de base do Bahia, no início dos anos 2000. Emprestado ao Figueirense em 2006, conquistou o Campeonato Catarinense, sendo artilheiro com 12 gols marcados. Mas foi no Fluminense que ele conquistou seu primeiro título nacional, a Copa do Brasil em 2007, justamente com o técnico Renato Portaluppi. Em 2008, ajudou a equipe carioca a chegar na final da Libertadores e despertou o interesse do Hertha Berlin, para onde se transferiu no mesmo ano.



Em 2010, passou pelo Wolfsburg e retornou ao Brasil em 2011, no São Paulo, onde conquistou a Copa Sul-Americana e também foi chamado para defender o Brasil no Superclássico das Américas, ao lado do lateral Bruno Cortez. No Santos, em 2013, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista e artilheiro da competição. No ano seguinte retornou ao Fluminense, mas teve uma rápida passagem pelo Al-Gharafa, do Catar, retornando ao clube carioca no mesmo ano, onde conquistou a Primeira Liga em 2016. Neste ano, defendeu o São Paulo em dez jogos, e rescindiu seu contrato para assinar com o Grêmio.

(Fonte: Grêmio)