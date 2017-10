Ladrão se atrapalha ao tentar furtar celular e leva só as caixas (Vídeo)

Um rapaz tentou furtar celulares na tarde desta terça-feira, dia 03, na Loja PlaySat, que fica Rua do Comércio no centro de Concórdia. Ele entrou no estabelecimento e agiu rápido, pegando produtos da vitrine, mas acabou levando somente duas caixas, sem os aparelhos.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, Daniel Borsatti, houve um prejuízo de aproximadamente R$ 500,00, mas poderia ser bem maior. “Ele levou duas caixas de Iphones, mas somente com acessórios dentro. Se os aparelhos estivessem nas caixas o prejuízo chegaria perto dos R$ 6 mil”, conta ele.

As câmeras de monitoramento flagraram a ação. O rapaz observa a vitrine, entra, pega as caixas e esconde na cintura. “Ele foi rápido e audacioso, havia gente na loja, um funcionário próximo e mesmo assim ele furtou”, relata Borsatti.

A PM foi acionada e as imagens já foram repassadas à Polícia para a investigação.

Outro caso:

Recentemente, no dia 25 de setembro, a loja Nova Móveis, que fica na Rua Marechal Deodoro teve um celular furtado. O ladrão aproveitou o fluxo de clientes na loja para distrair o vendedor e levar o aparelho.