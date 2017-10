A convite do prefeito Rogério Luciano Pacheco, reitor Jaime Giollo estará no município.

Tratar do futuro e das possibilidades de instalação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) em Concórdia. Este é o principal objetivo da vinda do reitor da UFFS, Jaime Giolo a Concórdia, na tarde de quarta-feira, 4 de outubro. O reitor aceitou o convite do prefeito Rogério Luciano Pacheco, que tem tratado sobre o assunto desde antes mesmo de assumir a Administração Municipal, em janeiro deste ano. Como houveram investimentos – a compra da unidade do Senai e a compra do terreno para a instalação da universidade, que foi parcialmente pago – por parte do município para que a instituição viesse para Concórdia e por haver grande interesse e demanda pela universidade, Pacheco busca informações e apoio, sem criar falsas expectativas na população.



Segundo o prefeito, Giolo irá expor como está a situação de expansão da universidade e quais são as reais possibilidades de Concórdia receber um campus e se isso, pode acontecer a médio ou longo prazo. O reitor falará para integrantes da equipe de governo e para a imprensa, a partir das 16h30, na sala de reuniões do gabinete do prefeito. Depois disso, Giolo vai até a Câmara de Vereadores, onde falará sobre o mesmo assunto com os vereadores.



A instalação da UFFS em Concórdia vem sendo tratada há alguns anos. Os primeiros documentos oficiais sobre o assunto datam de novembro de 2011, quando foi formada uma comissão para tratar do processo de implantação. De lá para cá muitas promessas e alguns investimentos (compra da unidade do Senai e compra de um terreno próximo a BR-153), que foram anunciados como sendo critérios para viabilizar a instalação no município, no entanto, não existe até hoje uma informação concreta e oficial se a universidade vem realmente ou ficará no papel. Por isso, a atual Administração Municipal cobra um posicionamento das lideranças ligadas a universidade.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).